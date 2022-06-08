أبرز المعلومات عن لجنة التحقيق في دور ترامب باقتحام الكابيتول

تعرض لجنة من الكونغرس الأمريكي يوم غد الخميس أولى خلاصاتها حول التحقيق الذي تجريه منذ نحو عام في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وفيما يأتي أهم ما توصلت إليه اللجنة التي تحقق في مسؤولية الرئيس السابق دونالد ترامب عن الهجوم:

ـ تعهدت اللجنة خلال جلساتها أن "تعرض على الشعب الأميركي ملخصا لاستنتاجاتها حول الحملة المنسقة الرامية إلى قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 ومنع انتقال السلطة".

واستمعت "لجنة 6 يناير" المؤلفة من 7 أعضاء ديموقراطيين وعضوين جمهوريين منذ بدء تحقيقاتها، إلى ألف شاهد بينهم نجلا الرئيس السابق، من أجل الإضاءة على سلوك ترامب وتصرفاته بعد انتخابات 2020.

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وتقول اللجنة إنها اطّلعت على أكثر من مئة ألف وثيقة، من ضمنها رسائل إلكترونية ورسائل نصية وصور رسمية من البيت الأبيض ووجهت مئة استدعاء للإدلاء بشهادات.

ورفض 4 من أقرب معاوني ترامب و5 أعضاء جمهوريين في الكونغرس بينهم زعيم المحافظين في مجلس النواب، كيفن مكارثي، الامتثال لهذه الاستدعاءات.

ـ ماذا يُنتظر من الجلسات؟

سيعرض العديد من المحامين والشهود الأساسيين مختلف السيناريوهات التي وضعها ترامب ومساعدوه لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 بالاستناد إلى رسائل نصية ووثائق رسمية ومقاطع فيديو، وصولا إلى الهجوم على الكونغرس.

ويقضي أحد هذه السيناريوهات بإصدار البيت الأبيض مشروع مرسوم يأمر كبار المسؤولين العسكريين في الولايات المتحدة بمصادرة آلات التصويت الإلكتروني عبر البلاد.

ويريد أعضاء اللجنة أن يستوضحوا الأسباب التي جعلت ترامب ينتظر 187 دقيقة قبل أن يدعو الحشود التي كانت تهاجم الكابيتول لمغادرة المكان.

ـ ما الذي تم إنجازه؟

تم تسريب بعض الأدلة بحوزة لجنة التحقيق خلال الأشهر الماضية.

ومن بين الوثائق التي لقيت أصداء مدوية، مجموعة كبيرة من الرسائل النصية وجهها بعض كبار الوجوه المحافظة إلى كبير موظفي البيت الأبيض في الإدارة السابقة، مارك ميدوز، يطالبونه بحض الرئيس على مخاطبة الحشود لتهدئتها.

كما سرّبت رسائل نصية وجهتها جيني توماس زوجة القاضي المحافظ الأكثر تشددا في المحكمة العليا إلى ميدوز تحضه على مقاومة نتائج الانتخابات الرئاسية. وكتبت توماس في إحدى تلك الرسائل النصية "ساعد هذا الرئيس العظيم على الصمود مارك!! ... غالبية الناس يعرفون أن بايدن واليسار يحاولان القيام بأكبر عملية سطو في التاريخ".

ـ كيف يمكن متابعة الجلسات؟

من المقرر أن تعقد الجلسة الأولى في الساعة 8,00 الخميس (منتصف ليل الخميس الجمعة بتوقيت غرينتش)، في ساعة ذروة المشاهدة.

وستستمع اللجنة في الجلسة الأولى إلى إفادة أحد أفراد شرطة الكابيتول، وكانت "أول عضو في قوات الأمن تسبب مثيرو الشغب بإصابتها بجروح"، إضافة إلى مخرج الأفلام الوثائقية، نِك كويستد، الذي وثّق فريقه الهجوم على الكابيتول.

ـ هل ستوجَّه اتهامات؟

"لجنة 6 يناير" غير مخولة توجيه الاتهامات بنفسها، لكن من المفترض أن تعرض أدلتها على مدّعين عامين فدراليين مع إصدار توصيات بملاحقات.

بموازاة ذلك، يجري عدد كبير من العناصر الفدراليين تحقيقا واسع النطاق للعثور على المتظاهرين الذين شاركوا مباشرة في الهجوم على الكابيتول.

وفي هذا السياق أوقف أكثر من 800 شخص حتى الآن ووجهت تهم إلى معظمهم، بحسب بيانات وزارة العدل الأميركية.

يذكر أن معظم الجمهوريين ينتقدون أعمال اللجنة، أما المعني الرئيسي بها، دونالد ترامب، فيندد بـ "حملة سياسية" ضده.

المصدر: "أ ف ب"