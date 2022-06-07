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ألمانيا: مستعدون لتعزيز وجودنا العسكري في دول البلطيق

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ألمانيا: مستعدون لتعزيز وجودنا العسكري في دول البلطيق
Legion-Media Scanpix
المستشار الألماني أولاف شولتس وعدد من قادة دول البلطيق
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده مستعدة لنشر المزيد من القوات في ليتوانيا، تلبية لمطالب عدد من دول البلطيق.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك في فيلنيوس مع قادة دول البلطيق: "نحن مستعدون لتعزيز إلتزامنا وتطويره إلى لواء قتالي قوي يمكنه بشكل مشترك تنظيم الردع والدفاع عن ليتوانيا في حال حصول عدوان"، مشيرا إلى أن "تعداد الوحدة يبلغ 4 آلاف جندي".

وأضاف: "المهم أيضا بالنسبة لنا هو مناقشة كيفية ردنا على الهجوم الروسي، والقيام بكل شيء حتى لا تتمكن روسيا من الانتصار في هذه الحرب".

من جهته، قال رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا: "أعتقد أن لا أحد لديه أوهام بشأن روسيا في الوقت الحالي، علينا أن نفهم أن التهديد الروسي لن يزول".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك حوار ولا تعاون ولا تهدئة مع هذه الأمة التي لا زالت تسعى لتحقيق طموحاتها الإمبريالية".

بدورها، قالت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس: "يجب أن نجعل المعتدي يدرك أن حلف شمال الأطلسي ليس لديه الإرادة فحسب بل القدرة أيضا على الدفاع عن كل شبر من أراضيه".

المصدر: "أ ف ب"

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