الصين ترفض السماح لأستراليا بصناعة غواصات نووية دون موافقة أعضاء وكالة الطاقة الذرية

شددت الخارجية الصينية على أنه لا ينبغي السماح لأستراليا ببناء غواصات نووية دون موافقة جميع أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما لا يهدد بانتهاك معاهدة عدم الانتشار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان: "يجب على الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أن تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية بدلا من الإضرار بالحوار بين حكومات الدول المختلفة. وإلى أن يتم التوصل إلى توافق في الآراء بين جميع المشاركين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن مشروع التعاون هذا بشأن الغواصات النووية لا ينبغي أن يبدأ".

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وأشار إلى أنه بناء على طلب من الصين، قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمرة الثالثة بحث كيف يمكن أن يؤثر بناء غواصات نووية لأستراليا ونقل المواد النووية إلى استراليا على عمل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف: "أشارت الصين مرارا إلى أن التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا بشأن الغواصات النووية يؤثر على النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية، ويعزز سباق التسلح، ويقوض السلام الإقليمي والاستقرار".

وتخطط أستراليا في إطار هذا التحالف لبناء ما لا يقل عن 8 غواصات نووية وإعادة تزويد قواتها المسلحة بصواريخ مجنحة أمريكية.

المصدر: إنترفاكس