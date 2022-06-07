 
مباشر

زيلينسكي: العقوبات الغربية ليس لها تأثير على موقف روسيا

أخبار العالم

زيلينسكي: العقوبات الغربية ليس لها تأثير على موقف روسيا
Globallookpress Igor Golovniov/Keystone Press Agency
الرئيس الأوكراني/ فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t6pn

صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن العقوبات الغربية ضد روسيا ليس لها تأثير على الموقف الروسي، وانتقد شركاء كييف لدعوتهم إلى وقف إطلاق النار دون شروط معينة.

إقرأ المزيد
مارين لوبان: روسيا ستزداد ثراء بعد الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي
مارين لوبان: روسيا ستزداد ثراء بعد الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي

جاء ذلك في حديث لزيلينسكي أجرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث انتقد عدم وجود شرط "وقف الهجوم الروسي" لوقف إطلاق النار. وتابع زيلينسكي: "إن بعض الدول تدعم أوكرانيا، من ناحية، إلا أنها تفعل ما تستطيع كي يمكنها تخفيف العقوبات حتى لا تتأثر أعمالها التجارية".

وكان عدد من الدول الغربية قد فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، إلا أن روسيا كانت تستعد لها مسبقا.

من جانبه أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن الشركات الغربية ترفض التعامل مع روسيا تحت ضغط هائل، لكن روسيا ستحل جميع المشكلات الاقتصادية التي يخلقها الغرب لها.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا