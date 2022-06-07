مكتب زيلينسكي يتساءل: أين الخوذ الألمانية الموعودة؟

قال ألكسي أريستوفيتش، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا لم تشاهد بعد 5 آلاف خوذة وعدت ألمانيا بتسليمها إلى كييف.

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وقال أريستوفيتش لقناة "فيغين لايف": "ينبغي أن يتفاهم الشعب الألماني مع ساسته. نحاول بشق الأنفس أن نفهم (ما هي الأسلحة التي زودتنا بها ألمانيا).. في الوقت الحالي ما زلت أرغب في رؤية 5000 خوذة زودتنا بها".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن ألمانيا قد نقلت قاذفات القنابل والأسلحة المضادة للدبابات والذخيرة إلى أوكرانيا.

وتواصل السلطات الأوكرانية دعوة الدول الغربية لتزويدها بالمزيد من الأسلحة. وعلى الرغم من أن عددا من الدول قد مدت كييف بأنواع معينة من الأسلحة إلا أن السلطات الأوكرانية لا تزال غير مقتنعة. وانتقدت كييف ألمانيا أكثر من مرة، متهمة إياها بالبطء الشديد في معدلات التسليم. بالإضافة إلى ذلك صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في منتدى دافوس بأن أوكرانيا بحاجة إلى كل الأسلحة التي تطلبها وليس ما يمنح لها.

المصدر: نوفوستي