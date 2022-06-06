الولايات المتحدة تتوقع مشاركة ممثلي غوايدو في قمة الأمريكتين

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تتوقع مشاركة ممثلي المعارضة الفنزويلية في قمة الأمريكتين بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين: "نتوقع أن ممثلي الحكومة المؤقتة لخوان غوايدو سيشاركون في القمة".

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يذكر أن الولايات المتحدة اعترفت في عام 2019 برئيس البرلمان الفنزويلي آنذاك، خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا على خلفية الأزمة السياسية في البلاد، وعدم اعتراف واشنطن بالانتخابات التي فاز فيها الرئيس نيكولاس مادورو.

وأدى اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة "ممثلا شرعيا" لفنزويلا إلى قطع العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة، بينما سلمت الولايات المتحدة البعثات الدبلوماسية الفنزويلية على أراضيها لممثلي المعارضة.

المصدر: RT