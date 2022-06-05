زاخاروفا: روسيا لا تخطط لانتهاج سياسة "الستار الحديدي"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو لا تنوي اتباع سياسة "الستار الحديدي"، وأن الدول الأوروبية هي التي تفعل ذلك.

وقالت زاخاروفا: "لن ننصب ستارا حديديا على الأقل من جانبنا... يمكنكم ألا تقلقوا، الاتحاد الأوروبي هو الذي يحيط روسيا بالستار".

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وأشارت إلى أن خطأ الدول الغربية يكمن في أنانيتها واعتبرت أن إغلاق 3 دول أوروبية أجواءها أمام طائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف المتجهة إلى صربيا، قطع قناة اتصال أخرى مع روسيا.

وحسب صحيفة "فيتشرنيا نوفوستي" الصربية، رفضت بلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية السماح لطائرة وزير الخارجية الروسي عبور أجوائها.

المصدر: RT