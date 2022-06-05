مصرع 22 حاجا على الأقل بسقوط حافلتهم في واد جبلي بالهند

أعلنت السلطات الهندية عن مصرع 22 شخصا على الأقل وإصابة 7 آخرين بجروح خطرة وفقدان راكب سقطت حافلتهم في واد جبلي شمالي الهند الأحد.

وكانت الحافلة تقل 30 شخصا من بينهم السائق إلى يامونوتري، وهو موقع حج هندوسي في منطقة نائية في ولاية أوتاراخند الواقعة في جبال هملايا، عندما انحرفت عن الطريق في المساء.

ووقع الحادث في أوتاركاشي على مسافة 160 كيلومترا تقريبا من عاصمة الولاية ديهرادون، وأكدت غرفة التحكم المحلية مصرع 22 شخصا.

وأفاد قائد شرطة المنطقة أربان يادوفانشي في تصريح لوكالة "فرانس برس" بأن "الجرحى نقلوا إلى المرافق الطبية القريبة".

وأوضح أن المسعفين ما زالوا يبحثون عن راكب مفقود وأن عدد الضحايا "قد يرتفع أكثر".

وتضم أوتاراخند بعض أكثر المواقع الهندوسية قدسية وتستقبل ملايين الحجاج سنويا، لكن طرقها سيئة الصيانة وخطرة جدا.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه إنه على اتصال بالسلطات المحلية بشأن أعمال الإغاثة الجارية إثر هذا الحادث "المؤسف جدا".







المصدر: "أ ف ب"