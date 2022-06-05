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مظليون روس يتحدثون عن استخدام عربة إنزال جديدة في أوكرانيا

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مظليون روس يتحدثون عن استخدام عربة إنزال جديدة في أوكرانيا
Globallookpress MOD Russia
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تحدث مظليون روس عن استخدام عربة الإنزال القتالية "بي أم دي - 4" الحديثة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأشادوا بقدرتها على توفير أعلى درجات الحماية لطاقمها.

وقال مصدر مظلي: "نحن نعمل على "بي ام دي-4"، والمهمة هي دفع العدو إلى خارج حدود منطقتي لوغانسك ودونيتسك".

وأشار إلى أن الميزة الرئيسية فيها إضافة إلى أسلحتها المتطورة، أنها توفر أقصى درجات الحماية لطاقمها، وسهلة التشغيل والقيادة.

المصدر: نوفوستي

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