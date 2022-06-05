مستشار النمسا يقترح اجتياز أوكرانيا "فترة تحضيرية" قبل انضمامها للاتحاد الأوروبي

اقترح المستشار النمساوي كارل نيهامر الإعداد لـ"فترة تحضيرية" تمر بها أوكرانيا ومولدوفا قبل ضمهما إلى الاتحاد الأوروبي، على غرار خطوات انضمام بلاده إلى التكتل عام 1995.

ونقلت صحيفة "كرونينغ زيتونغ" عن نيهامر قوله: "في الوقت الحالي، تقاتل أوكرانيا من أجل بقائها السياسي والإقليمي... وفي هذه المرحلة لا يمكن أن يكون الانضمام السريع الكامل لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قضية ملحة".

وأضاف أنه الاتحاد الأوروبي العمل على "فترة تحضيرية" لمساعدة المرشحين للانضمام على تعزيز التعاون والتكيف مع معايير الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن النمسا سارت في نفس المسار حتى انضمت إلى الاتحاد عام 1995.

وتابع أن "ما نحتاجه الآن هو إيلاء اهتمام كبير للخيارات العملية التي توفر علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات وتقوي اقتصاد أوكرانيا".







المصدر: "سبوتنيك"