مناورات واسعة لأسطول البلطيق الروسي

أجرت سفن أسطول البلطيق الروسي مناورات بحرية واسعة النطاق، تزامنا مع إطلاق الناتو مناوراته في بحر البلطيق.

وذكرت الخدمة الصحفية لأسطول البلطيق الروسي يوم الأحد أنه أجريت "مناورات بحرية لأسطول بحر البلطيق على خلفية بدء مناورات الناتو هناك".

وقامت سفن "يفغيني كوتشكوف" و"موردوفيا"، بإطلاق نيران مدفعيتها بعمليات ناجحة في بحر البلطيق خلال التدريبات.

وأضافت: "أثناء العمليات التدريبية الناجحة في البحر، تمكنت أطقم السفن الحربية من إصابة أهداف أرضية وجوية، وتم إطلاق قذائف من عيار 30 مم".

وستجرى التدريبات التي ستستمر حتى 16 يونيو، على مراحل مختلفة في الأجزاء الوسطى والجنوبية من بحر البلطيق.

المصدر: إنترفاكس