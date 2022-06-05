زاخاروفا: "انعدام الضمير" يمنع بوريل من شراء القمح الروسي

دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى شراء القمح وشحنه، وأكدت له أن لا شيء يعيقه في ذلك، سوى "انعدام الضمير".

وقالت زاخاروفا: "سيد بوريل، هل أنت بحاجة إلى الحبوب؟ تعال، اشترها وخذها... ما الذي يمنعك من ذلك؟ الشيء الوحيد الذي يعيقك في ذلك هو انعدام الضمير".

وأعلن بوريل في وقت سابق أن "روسيا مسؤولة بشكل مباشر عن نقص الحبوب في السوق الدولية".

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعرب عن استعداد روسيا لفتح ممرات آمنة من الموانئ الأوكرانية لشحن الحبوب، وأشار إلى أن الألغام التي زرعتها قوات كييف في الموانئ، هي التي تمنع حركة الشحن.

المصدر: RT