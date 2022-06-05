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فرنسا.. رشق مارين لوبان بالبيض خلال جولة ميدانية شمال البلاد (فيديو)

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فرنسا.. رشق مارين لوبان بالبيض خلال جولة ميدانية شمال البلاد (فيديو)
Gettyimages.ru
فرنسا.. رشق مارين لوبان بالبيض خلال جولة ميدانية شمال البلاد
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تعرضت زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" في فرنسا مارين لوبان للرشق بالبيض خلال جولة ميدانية شمالي البلاد.

ووثقت مقطع فيديو نشره ناشطون على مواقع التواصل لحظة رشق فرنسيين زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني بالبيض في منطقة سانت أمان شمال فرنسا.

وبمجرد أن أصابت البيضة رأسها، انحنت لوبان، حيث قام حراسها الشخصيون بتغطيتها على الفور وسارعوا لمنع أي حادث آخر.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال المتحدث باسم الحزب سيباستيان تشينو: "ألقى شخص مهمش كان يقف أمام مكتبنا بيضة في اتجاه مارين لوبان التي كانت محمية وبالتالي لم يصبها شيء".

وأشار أن الأمور عادت إلى طبيعتها على الفور وأن كل شيء على ما يرام، ولا يوجد أي خدش.

المصدر:وسائل إعلام فرنسية

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