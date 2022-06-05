فرنسا.. رشق مارين لوبان بالبيض خلال جولة ميدانية شمال البلاد (فيديو)

تعرضت زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" في فرنسا مارين لوبان للرشق بالبيض خلال جولة ميدانية شمالي البلاد.

ووثقت مقطع فيديو نشره ناشطون على مواقع التواصل لحظة رشق فرنسيين زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني بالبيض في منطقة سانت أمان شمال فرنسا.

وبمجرد أن أصابت البيضة رأسها، انحنت لوبان، حيث قام حراسها الشخصيون بتغطيتها على الفور وسارعوا لمنع أي حادث آخر.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال المتحدث باسم الحزب سيباستيان تشينو: "ألقى شخص مهمش كان يقف أمام مكتبنا بيضة في اتجاه مارين لوبان التي كانت محمية وبالتالي لم يصبها شيء".

وأشار أن الأمور عادت إلى طبيعتها على الفور وأن كل شيء على ما يرام، ولا يوجد أي خدش.

Marine Le Pen a été visée par un jet d'oeuf cet après-midi à Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord. Une commerçante a entendu des cris tels que "Nique ta mère, Marine".



Le RN parle du geste d'un "marginal" et assure que Marine Le Pen "n'a même pas eu un éclat". - @le_Parisienpic.twitter.com/7wyO0sT894 — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) June 3, 2022

المصدر:وسائل إعلام فرنسية