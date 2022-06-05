بكين ترفع القيود المفروضة لمكافحة كورونا

أعلنت العاصمة الصينية بكين، اليوم الأحد، عن رفع العديد من القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، بعد شهر من القلق وعزل 22 مليون نسمة فيها.

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ويأتي ذلك بعد أن ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة بكين في نهاية أبريل، حث تجاوز 1900 إصابة، وهو رقم مرتفع بالنسبة للصين التي تطبق السياسة الصارمة "صفر إصابات بكوفيد".

وعمدت السلطات الصينية بهدف الحد من تفشي هذا الوباء، إلى إغلاق المدارس والشركات غير الأساسية والأماكن العامة في مطلع مايو، بينما تم السماح للمطاعم بتلبية الطلبات الخارجية فقط، كما وتم تشجيع السكان، الذين كانوا يخضعون للفحوص بشكل شبه يومي، على العمل من المنزل.

هذا وأعلنت البلدية بعد تخفيف بعض القيود في الأيام الأخيرة، عن عودة سكان بكين تدريجيا إلى العمل اعتبارا من يوم غد الاثنين وإعادة فتح المدارس في 13 يونيو.

كما أنه سيسمح للمطاعم باستقبال الزبائن مجددا وستعمل وسائل النقل العام بشكل طبيعي، اعتبارا من يوم غد، لكن حيازة نتيجة فحص سلبية لم تتجاوز 72 ساعة أمر ضروري لارتياد الأماكن العامة.

وسجلت مدينة بكين اليوم 19 إصابة بفيروس كورونا، حيث أن منطقتين في العاصمة ستبقيان القيود.

وتواصل الصين تطبيق استراتيجية "صفر إصابات" التي تقضي بفرض الحجر الصحي والعزل بمجرد ظهور بعض الإصابات.

المصدر: "فرانس برس"