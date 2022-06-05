رئيس وزراء ولاية ساكسونيا يحذر الحكومة الألمانية من تداعيات حظر موارد الطاقة الروسية

ندد رئيس الوزراء الساكسوني مايكل كريتشمر بخطط برلين المتسرعة لوقف واردات الفحم والغاز والنفط من روسيا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام ألمانية.

وبحسب موقع Deutsche Wirtschafts Nachrichten، قال كريتشمر: "قبل الانسحاب من عقود التوريد، من الضروري ضمان إمدادات طاقة موثوقة".

كما ذكر كريتشمر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأنه لا ينبغي أن يحذر من الركود القادم في البلاد، ولكن يجب أن يبذل قصارى جهده لتجنبه.

وأضاف كريتشمر أن الزيادة في أسعار الطاقة للمستهلكين العاديين والشركات تراوحت من 80٪ إلى 100٪ ، ودعا برلين إلى اتباع سياسات تضمن تنافسية البلاد.

وفرض الاتحاد الأوروبي مؤخرا الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، وتنص على التطبيق التدريجي لحظر على واردات النفط الروسي. وسيسري الحظر فقط على عمليات التسليم عن طريق البحر، ولا يخضع النفط الذي يمر عبر خط أنابيب دروجبا لقيود. كما تنص الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على فصل سبيربنك وروسيلخوزبنك وبنك موسكو الائتماني عن نظام سويفت.

المصدر: نوفوستي