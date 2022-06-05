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سيئول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا لم يتحدد نوعه

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سيئول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا لم يتحدد نوعه
Globallookpress
تجربة صاروخية - كوريا الشمالية
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، لم يتحدد نوعه، باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرق.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقي"، في إشارة إلى بحر اليابان.

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وفي الأسبوع الماضي فقط، أطلقت بيونغ يانغ عدة تجارب صاروخية في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لجارتيها كوريا الجنوبية واليابان.

وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب للأسلحة الباليستية والنووية، وكانت قد فرضت عقوبات صارمة عليها بعد تجارب سابقة.

المصدر: "أ ف ب" + RT

 

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