بوتين: لن نهاجم قوات كييف خلال إزالتها الألغام التي زرعتها في الموانئ

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتينن أن روسيا لن تشن أي هجمات على قوات كييف إن شرعت في إزالة الألغام التي زرعتها في الموانئ الأوكرانية والسفن التي أغرقتها لمنع تقدم السفن الروسية.

وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لن نستغل إزالة الألغام ونهاجم من البحر. لقد قلت ذلك سابقا".

وفي وقت سابق، قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إن ستة موانئ هي خيرسون، نيقولاييف، تشيرنومورسك، أوتشاكوف، أوديسا، ويوجني، ما زالت فيها 70 سفينة أجنبية محتجزة من 16 دولة.

المصدر: "روسيا 24" + وزارة الدفاع الروسية