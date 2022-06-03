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وسائل إعلام أمريكية: إصابة 5 أشخاص خلال تشييع جنازة في ويسكونسن

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وسائل إعلام أمريكية: إصابة 5 أشخاص خلال تشييع جنازة في ويسكونسن
Legion-Media Aimee Dilger / SOPA Images/Sipa
قوات الأمن الأمريكي
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مجهولين فتحوا النار في ولاية ويسكونسن الأمريكية على مشيعي أمريكي من أصول إفريقية قتل برصاص الشرطة، مما أدى إلى إصابة 5 من أقارب القتيل.

وأشارت قناة "TMJ4" الأمريكية، إلى أنه "أثناء إقامة مراسيم تشييع جنازة رجل يدعى داشونتاي كينغ في مقبرة مدينة راسين، والذي قتل بدوره برصاص ضابط شرطة في 20 مايو الماضي، فتح مجهولون النار على المشيعين".

وقال موظف في شركة تنظيم الجنازات، إن "الضحايا الخمسة لإطلاق النار هم أفراد من عائلة كينغ".

من جهتهم، أكد شهود عيان، أن "إطلاق النار كان عشوائيا لدرجة أن بعض الرصاصات أصابت ملعبا بالقرب من المقبرة".

وذكرت مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي لاحقا خطابا مخصصا لحالات إطلاق النار الجماعي المتزايدة في البلاد وضرورة تعزيز السيطرة على تداول الأسلحة النارية.

المصدر: "نوفوستي"

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