واشنطن تؤكد إعداد مشروع قرار يحث طهران على التعاون مع الوكالة الذرية

أعلنت الولايات المتحدة أنها تعد مشروع قرار مع الأوروبيين لعرضه على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحث إيران على التعاون الكامل مع الوكالة.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن "مخاوف جدية للغاية لدى واشنطن"، وأن إيران لم ترد بشكل موثوق على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف: "يمكننا أن نؤكد أننا نعتزم الانضمام إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا في تقديم مشروع قرار بشأن ضرورة التعاون الكامل لإيران مع الوكالة الدولية".

من جهتها، نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير حديث لها، بغياب "ردود مرضية" من إيران بشأن وجود مواد نووية في 3 مواقع غير معلنة في البلاد.

ويفاقم الملف الذي يثير قلق المجتمع الدولي منذ عدة أشهر، الجمود في المفاوضات التي انطلقت قبل أكثر من عام، حيث من المنتظر عرض مشروع القرار على مجلس محافظي المنظمة الدولية الذي سيجتمع الأسبوع المقبل في فيينا.

وأشار مصدر أوروبي في فيينا في وقت سابق إلى مشروع القرار الغربي، الأمر الذي أثار رد فعل غاضبا من طهران، والتي حذرت من أي "عمل غير بناء" خلال انعقاد اجتماع مجلس المحافظين.

ومنذ بدء المفاوضات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 امتنع الأمريكيون عن تقديم أي مشروع قرار ضد إيران لدى الوكالة، تجنبا لعرقلة المحادثات، لذلك يبدو عرض هذا النص مؤشرا إلى الاحتمالات المتزايدة حول فشل المفاوضات الدبلوماسية.

المصدر: "أ ف ب"