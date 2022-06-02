الخارجية الروسية ترد على بيان زيلينسكي بشأن الراجمات الأمريكية بعيدة المدى

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه من المستحيل وغير المجدي مناقشة وعود فلاديمير زيلينسكي بعدم استخدام راجمات الصواريخ HIMARS الأمريكية لضرب أهداف روسية.

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جاء ذلك في حديث لها على الهواء مباشرة مع المذيع الروسي الشهير، فلاديمير سولوفيوف، على برنامجه اليومي "سولوفيوف لايف" صباح اليوم، الخميس، حيث قالت إنه من الضروري وجود بيانات حقيقية. وكان نائب وزير الدفاع الأمريكي، كولين كال، قد صرح يوم أمس بأن الحزمة الجديدة من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تشمل أربعة أنظمة صواريخ إطلاق متعددة بعيدة المدى من طراز HIMARS، والقادرة على ضرب أهداف يصل مداها إلى 80 كليومترا، بينما قال إن الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على وعد من السلطات الأوكرانية، بما في ذلك من الرئيس الأوكراني زيلينسكي شخصيا بعدم استخدام هذه الأنظمة لضرب أهداف في روسيا.

وتابعت زاخاروفا أنه في نهاية العام الماضي، "طالبت روسيا بضمانات أمنية مكتوبة، لأن أحدا لم يعد يعتمد على أي تصريحات من زيلينسكي أو أي من الزعماء الغربيين. فلا وزن لكلماتهم، وهم غير مهمين، بالتالي لا يمكن مناقشة أي وعود أو كلمات في السياق، لا سيما زيلينسكي".

وقالت زاخاروفا: "يجب أن تكون هناك بيانات حقيقية وفهم حقيقي لما يحدث على الأرض، ورد فعل مماثل لكتلة قوتنا".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد صرح لوكالة "نوفوستي" بأن موسكو تنظر بشكل سلبي للغاية إلى الحزمة الجديدة من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والتي تشمل أنظمة صواريخ HIMARS.

المصدر: نوفوستي