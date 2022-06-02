بيلوسي: سنتحرك بشأن حظر الأسلحة الهجومية

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين سينظرون قريبا في التشريع الذي يحظر الأسلحة الهجومية ذات الطراز العسكري.

وفي تصريح خلال مشاركتها في حدث ضد عنف الأسلحة النارية في سان فرانسيسكو، قالت إن الديمقراطيين في مجلس النواب سيدرسون أيضا تشريعات مصممة لتحذير الجمهور بشكل أفضل من حوادث إطلاق النار النشطة.

وأضافت: "وبعد ذلك، بينما نتجاوز هذه الأمور، سنعقد جلسة وسنحظر الأسلحة الهجومية... نحن نحاول الوصول إلى هذا القرار بكل الطرق الممكنة".

وقد حدد زعماء الديمقراطيين في مجلس النواب بالفعل موعدا للتصويت الأسبوع المقبل على ما يسمى بتشريع "red flag"، المصمم لتحديد الأفراد الذين يحتمل أن يكونوا عنيفين، وبالتالي يتم منعهم من الحصول على أسلحة.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة القضائية في مجلس النواب في جلسة طارئة اليوم الخميس لوضع قائمة تضم ثمانية مشاريع قوانين إضافية لمكافحة العنف المسلح، بما في ذلك مقترحات لحظر مخازن الأسلحة ذات السعة العالية، ورفع سن شراء بعض البنادق شبه الآلية.

هذا ووقع إطلاق نار في مجمع طبي بمدينة تالسا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل، فضلا عن مطلق النار نفسه.

ويأتي إطلاق النار هذا بعد أسبوع تقريبا من المذبحة التي شهدتها مدرسة ابتدائية في بلدة أوفالدي بولاية تكساس حيث قتل 19 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عاما، ومعلمتان برصاص شاب يبلغ من العمر 18 عاما أردته الشرطة لاحقا.

المصدر: The Hill + RT