مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة تالسا الأمريكية

أكدت شرطة مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية مقتل 3 أشخاص على الأقل والقضاء على المهاجم في حادث إطلاق النار بمركز طبي في المدينة.

وأكدت الشرطة يوم الأربعاء "مقتل 4 أشخاص، بمن فيهم مطلق النار الذي فتح النار داخل مستشفى القديس فرانسيس".

وأضافت الشرطة أن عناصرها مستمرون بتفتيش مبنى المركز الطبي.

بدوره، قال العضو في مجلس بلدية تالسا جيمي فاولر في حديث للتلفزيون المحلي، إن مطلق النار انتحر.

وأعلنت في وقت سابق الشرطة في مدينة تالسا عن وقوع إصابات عديدة جراء حادث إطلاق النار، ورجحت سقوط قتلى نتيجة الحادث.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا بوجود رجل مسلح بالقرب من مبنى المستشفى، وتطورت الأمور إلى حادث إطلاق النار.

ولم يتم الكشف بعد عن هوية المهاجم أو دوافعه.

المصدر: قناة ABC، وكالات