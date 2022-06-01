وصول 181 إثيوبيا إلى إسرائيل في إطار الهجرة من إفريقيا

وصل 181 مهاجرا إثيوبيا إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعد أن انتظر بعضهم لعقود للوصول إلى إسرائيل والالتقاء بعائلاتهم.

واستؤنفت رحلات الهجرة من إثيوبيا التي تشهد حربا، بعد أكثر من عام بعد سلسلة تأخيرات. ومن المقرر أن تنقل رحلة ثانية من أديس أبابا يوم غد الخميس 160 مهاجرا جديدا، مع توقع المزيد من الرحلات خلال الصيف والخريف.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية في أواخر عام 2021 على جلب 3000 مهاجر جديد من إثيوبيا إلى إسرائيل. وبحسب مسؤولين في الوكالة اليهودية من المقرر أن يصل هؤلاء جميعا بحلول نوفمبر المقبل.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"