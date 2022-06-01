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جونسون يرفض الاستقالة بعد تداعيات فضيحة "بارتي غيت"

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جونسون يرفض الاستقالة بعد تداعيات فضيحة
AFP
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن استقالته من منصبه تعتبر فعلا "غير مسؤول" بعد فضيحة "بارتي غيت"، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة مثل تكلفة المعيشة والحرب في أوكرانيا.

وأشار جونسون إلى أنه لا يزال في منصبه لأنه "لدينا ضغوطا ضخمة من الناحية الاقتصادية والتي يجب معالجتها بينما تستجيب بريطانيا أيضا لأكبر حرب في أوروبا منذ 80 عاما"، لافتا إلى أنه "تم انتخابه لتقديم أجندة تغيير ضخمة".

وأضاف: "لا يمكنني أن أرى كيف ستكون استقالتي فعلا مسؤولا في الوقت الحالي نظرا لكل ما يجري.. ببساطة لا يمكنني التخلي عن المشروع الذي بدأت فيه".

المصدر: "التلغراف"

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