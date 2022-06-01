ألمانيا تعلن تزويد أوكرانيا بأحد أحدث أسلحتها

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن بلاده ستزود كييف في الأسابيع المقبلة بـ"أنظمة الدفاع الجوي IRIS-T الحديثة"، في إطار مواصلة الحكومة الألمانية دعم أوكرانيا عسكريا.

وأضاف المستشار متحدثا في البوندستاغ: "في الأسابيع المقبلة، سنقوم بتسليم مزيد من الأسلحة لأوكرانيا. على سبيل المثال، قررت الحكومة تزويدها بأنظمة IRIS-T وهذا هو أحدث نظام دفاع جوي تمتلكه ألمانيا".

ووفقا له أيضا، سيتم تسليم محطة رادار حديثة للغاية إلى أوكرانيا. ولم يقدم معلومات أكثر دقة حول توقيت وحجم شحنة المساعدات العسكرية هذه.

كما كتبت صحيفة BILD الألمانية في وقت سابق، أنه لا يمكن نشر هذه الأنظمة في أوكرانيا إلا اعتبارا من شهر نوفمبر القادم. ويبلغ مدى إطلاق صواريخ هذه المنظومة 40 كم، وبمقدورها إسقاط الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار على ارتفاع 20 كم.

وأشار شولتس أيضا إلى أنه، بالاتفاق مع هولندا، سترسل ألمانيا 12 مدفع هاوتزر "PzH 2000" إلى سلطات كييف، ويجري حاليا تدريب القوات الأوكرانية على استخدامها، وستنتهي الدورة "في غضون أيام قليلة".

المصدر: تاس