واشنطن: ملتزمون بفتح قنصلية في القدس

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة ملتزمة بفتح قنصليتها في مدينة القدس.

وخلال المؤتمر الصحفي لوزارة الخارجية، أجاب برايس على سؤال حول تقرير مفاده أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرفع نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، هادي عمرو، إلى منصب المبعوث الأمريكي الخاص للفلسطينيين، بالقول: "ليس لدي أي بيانات عن الموظفين لمعاينتها..ما يمكنني قوله هو أننا نظل ملتزمين بفتح قنصلية في القدس..ما زلنا نعتقد أنه يمكن أن يكون ذلك وسيلة مهمة لبلدنا للتعامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم له".

وأردف: "نواصل مناقشة هذا الأمر مع شركائنا الإسرائيليين والفلسطينيين، وسنواصل التشاور مع أعضاء الكونغرس أيضا.. في غضون ذلك، في هذه اللحظة بالذات، لدينا فريق متخصص من الزملاء العاملين في القدس، في مكتبنا للشؤون الفلسطينية، يركزون على التعامل مع الشعب الفلسطيني والتواصل معه".

ولدى سؤاله عن سبب عدم إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس حتى الآن، أجاب المتحدث باسم الخارجية: "هناك عدد من الخطوات التي يجب أن تبدأ في إعادة فتح أي منشأة دبلوماسية..هناك بعض الحساسيات الفريدة لهذا المرفق بالذات، لكن كما قلت من قبل، نحن نعمل من خلال هذه القضية مع شركائنا الفلسطينيين والإسرائيليين".

المصدر: "جيروزاليم بوست"