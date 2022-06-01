مقطع فيديو لأطفال دونباس القتلى على جدران السفارة الأمريكية في موسكو

عرض نشطاء مقطع فيديو لأطفال قتلوا في دونباس، خلال الاعتداءات الأوكرانية المستمرة هناك منذ 2014، على جدران السفارة الأمريكية في موسكو ليلة أمس.

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وجاء في المقطع أن الجيش الأمريكي "يتحمل المسؤولية كاملة عن جميع القتلى من أطفال دونباس".

وجاءت تلك الفعالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الموافق 1 يونيو. حيث أوضح المشاركون فيها أنهم يريدون تذكير المجتمع الدولي بأن البيت الأبيض يرعى منذ سنوات عديدة السلطات الأوكرانية المسؤولة عن قتل هؤلاء الأطفال.

واليوم العالمي للطفل هو يوم أقره مؤتمر الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي في نوفمبر من عام 1949، واحتفل به للمرة الأولى عام 1950. وهو يوم مصمم لجذب انتباه البشر إلى المشكلات التي يعاني منها الأطفال في جميع أنحاء العالم.

المصدر: نوفوستي