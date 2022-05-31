مساع أمريكية لتشديد العقوبات على بيونغ يانغ إذا أجرت تجربة نووية

أعلنت واشنطن أنها ستسعى مجددا لتشديد العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية في حال أجرت تجربة نووية، بعدما أحبطت روسيا والصين الأسبوع الماضي محاولة لها بهذا الصدد.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، في معرض ردها على سؤال عمّا إذا كنت الولايات المتحدة ستسعى مجددا في مجلس الأمن الدولي إلى تشديد العقوبات على بيونغ يانغ في حال مضيها قدما بتجربة نووية يعتقد أنها تعتزم إجراءها: "بالتأكيد سنفعل".

وأضافت في تصريح للصحفيين: "في المقام الأول نحن بحاجة إلى إنفاذ العقوبات التي لدينا السلطة لإنفاذها".

وتابعت: "بالتأكيد سندفع على غرار ما حاولنا القيام به في القرار الأخير باتجاه فرض مزيد من العقوبات".

وتعتقد الاستخبارات الأمريكية أن كوريا الشمالية تعد لتجربة نووية ستكون الأولى لها منذ العام 2017، علما بأن بيونغ يانغ لم تجر تجربتها المتوقعة هذه خلال زيارة أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة في مايو.

والخميس فرضت الولايات المتحدة تصويتا في مجلس الأمن على تشديد العقوبات بعدما أجرت كوريا الشمالية مجموعة تجارب صاروخية شملت وفق مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات.









المصدر: "أ ف ب"