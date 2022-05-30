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بايدن: أمريكا لن تزود كييف بأنظمة صاروخية قادرة على مهاجمة روسيا

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بايدن: أمريكا لن تزود كييف بأنظمة صاروخية قادرة على مهاجمة روسيا
AP
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية "لن تزود كييف بأنظمة صاروخية قادرة على مهاجمة روسيا".

وردا على سؤال حول نظام الصواريخ الذي سترسله الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، قال بايدن: "لن نمنحهم أنظمة أسلحة يمكنها ضرب روسيا".

في وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر إشارتها إلى أن "إدارة بايدن وافقت على قرار إرسال أنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) إلى أوكرانيا".

إلا أن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أكد أنه "لم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن إمداد كييف بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة".

المصدر: RT

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