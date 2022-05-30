بايدن: أمريكا لن تزود كييف بأنظمة صاروخية قادرة على مهاجمة روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية "لن تزود كييف بأنظمة صاروخية قادرة على مهاجمة روسيا".

وردا على سؤال حول نظام الصواريخ الذي سترسله الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، قال بايدن: "لن نمنحهم أنظمة أسلحة يمكنها ضرب روسيا".

President Biden, asked which rocket system the US will send to Ukraine: "We're not going to give them weapon systems that can strike into Russia" (live on CNN). Would exclude the ATACMS missile for the M270 MLRS and HIMARS systems. — Hans de Vreij (@hdevreij) May 30, 2022

في وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر إشارتها إلى أن "إدارة بايدن وافقت على قرار إرسال أنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) إلى أوكرانيا".

إلا أن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أكد أنه "لم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن إمداد كييف بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة".

المصدر: RT