إيرلندا تسجل أول إصابة بـ"جدري القردة"

سجلت إيرلندا أول حالة إصابة مؤكدة في البلاد بفيروس جدري القردة.

وأعلنت السلطات الصحية الإيرلندية السبت رصد حالة إصابة شرقي البلاد مساء الجمعة.

وبحسب البيانات، لم يتلق المصاب حتى الآن علاجا في المستشفى، ولم تنشر السلطات المزيد من البيانات عنه.

وأوضحت السلطات أنه يجري حاليا تتبع المخالطين بالمصاب لإبلاغهم بالأمر.

علاوة على ذلك، هناك حالة مشتبه بها في إيرلندا.

وذكرت السلطات الصحية في بيان: "هذا أمر متوقع بعد حالات جدري القردة التي ظهرت في بريطانيا العظمى والعديد من الدول الأوروبية الأخرى".

وتم تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بجدري القردة في المملكة المتحدة.

المصدر: د ب أ