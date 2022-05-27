البنتاغون: لم نتخذ بعد قرارا بشأن توريدات راجمات الصواريخ لأوكرانيا

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد القرار بشأن توريدات راجمات الصواريخ MLRS لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "نحن على علم بأن الأوكرانيين يطلبون راجمات الصواريخ عبر قنوات خاصة وعلنية. وأنا لن أستبق القرارات التي لم تتخذ بعد".

إقرأ المزيد

وأضاف كيربي أن البنتاغون على اتصال دائم بالسلطات الأوكرانية بشأن الأسلحة.

وكانت شبكة "سي إن إن" أفادت بأن الولايات المتحدة قد تزود أوكرانيا بأنظمة MLRS وراجمات صواريخ HIMARS في وقت قريب، وأن الإعلان عن ذلك ربما يتم الأسبوع القادم.

المصدر: تاس