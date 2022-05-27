إيران ترد على اليونان وتحتجز ناقلتي نفط بعد خروجهما من ميناء عربي

قال مراسل RT في طهران يوم الجمعة إن إيران احتجزت ناقلتي نفط تحملان علم اليونان.

وأوضح المراسل أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت اليوم ناقلتين يونانيتين بسبب انتهاكات ارتكبتها في مياه الخليج.

وأفادت مصادر مطلعة بأن طائرة مروحية إيرانية احتجزت الناقلة "دلتا بوسيدون" رقم (IMO: 9468671) التي كانت ترفع العلم اليوناني.

واقتيدت الناقلة التي تعود لعام 2011، نحو سواحل إيران بمرافقة سفينة تابعة للبحرية الإيرانية.

وأضافت المصادر أن السفينة قامت بتحميل شحنة من النفط في ميناء البصرة بالعراق قبل أن يتم احتجازها.

وبحسب المعلومات الواردة فإن وجهة الناقلة كانت أغيفي ثيودوروي بالقرب من كورينث وكانت الشحنة مخصصة لمصفاة زيت المحركات هناك.

و"دلتا بوسيدون" تعتبر جزءا من أسطول "دلتا" لسفن النقل اليونانية.

أما بخصوص الناقلة اليونانية الثانية فهي "Prudent Warrior" وتم إيقافها من قبل القوات الإيرانية.

وذكرت وسائل إعلام أن العملية تمت بعد أن سلمت اليونان ناقلة النفط الإيرانية التي تم الاستيلاء عليها بالقرب من اليونان إلى الولايات المتحدة.

إلى ذلك، ذكر موقع "لويد ليست"" لأخبار الشحن البحري، أن قوات إيرانية صعدت على متن الناقلة "برودينت وريور" التي ترفع علم اليونان، وأجبرتها على الإبحار نحو سواحلها.

المصدر: RT + وكالات