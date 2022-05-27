رئيس جمهورية دونيتسك يؤكد أن جرائم الجيش الأوكراني لا تقل بشاعة من جرائم القوميين المتطرفين

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن الجيش الأوكراني متورط في جرائم شنيعة وتعذيب لا تقل بشاعة من الجرائم التي ارتكبها القوميون.

وأضاف بوشيلين في تصريح لوكالة "نوفوستي": للأسف، لدينا أدلة على أن بعض عناصر القوات المسلحة الأوكرانية ارتكبوا جرائم، تتعلق بالتعذيب والاغتصاب والقتل السادي وغيرها، لا تقل بشاعة ووحشية، وربما أسوأ، في بعض الحالات، مما ارتكبه مقاتلو آزوف" القوميون المتطرفون.

وبحسب قوله، فإن المحكمة ستكشف عن هذه المعلومات وتقيم كل جريمة تم ارتكابها.

وقال: "كل شيء مرتبط بالجرائم، بجرائم الحرب، بما في ذلك من قبل القوميين، كتائب آزوف، كلها صادمة ولا تنسجم مع منطق الفطرة السليمة".

المصدر: نوفوستي