البنتاغون: موقف القيادة الأمريكية من مسألة إرسال قوات مسلحة إلى أوكرانيا لم يتغير

قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ليس لديها حاليا قوات مسلحة في أوكرانيا، وأن موقف القيادة الأمريكية من هذه القضية لم يتغير.

وأوضح كيربي خلال اجتماع اعتيادي يوم الخميس: "فيما يتعلق بقواتنا في أوكرانيا، أوضح الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة أنه لن يكون هناك أفراد عسكريون أمريكيون في أوكرانيا للمشاركة في القتال. وهذا ما زال قائما حتى اليوم".

ونفت واشنطن مرارا نيتها إرسال قوات إلى أوكرانيا، موضحة أنها لا ترغب في الدخول في صراع مباشر مع روسيا. ورغم ذلك، تضخ الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو جميع أنواع الأسلحة إلى أوكرانيا، على أمل مساعدة نظام كييف في تغيير مجريات القتال على الأرض.

المصدر: نوفوستي