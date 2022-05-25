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استطلاع: 59% من البريطانيين يعتقدون أن على جونسون الاستقالة

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استطلاع: 59% من البريطانيين يعتقدون أن على جونسون الاستقالة
AP
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أفاد استطلاع جديد للرأي، بأن ثلاثة من كل خمسة بريطانيين يعتبرون أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يجب أن يستقيل من منصبه، بنسبة 59%.

هذا ويعتبر 30٪ من البريطانيين إن رئيس الوزراء يجب أن يبقى في منصبه، فيما يعتبر 27٪ من الناخبين المحافظين أن على جونسون أن يستقيل، بينما يعتبر 63% منهم أنه يجب أن يبقى في منصبه.

أما ناخبو حزب العمال فـ88% منهم يقولون إنه على جونسون الاستقالة، بينما يعتبر 6% منهم أنه يجب أن يبقى في منصبه.

وعندما سُئل البريطانيون عما إذا كانوا يعتقدون أن رئيس الوزراء كذب عن قصد بشأن ما إذا كان قد انتهك قواعد الإغلاق أم لا، قال 74٪ إنه كذب، وقال 13٪ إنه لم يفعل ذلك.

وشمل استطلاع الرأي الذي أجري اليوم الأربعاء، 2748 شخصا، بعد وقت قصير من نشر تقرير الشرطة حول الحفلات في داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق العام.

المصدر: "الإندبندنت"

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