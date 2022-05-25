العميد قاآني: إسرائيل لم تعد تجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة صوب حزب الله

أكد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإيراني العميد إسماعيل قاآني، أن إسرائيل اليوم "لم تعد تجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة صوب أشبال وشباب حزب الله لبنان".

وأضاف العميد قاآني خلال كلمته بمراسم إحياء ذكرى تحرير مدينة خرمشهر (جنوب غرب) و"شهداء جامعة الامام الحسين (ع)"، أنه "كلما تعرض أحد المنتسبين لحزب الله إلى حادث فإنه قام بالرد، وعلى سبيل المثال عندما أعلن حزب الله لبنان أنه سينتقم لأحد أبنائه الذين استشهدوا في سوريا، هرب جنود الاحتلال ولم يبق صهيوني واحد يرتدي الزي العسكري في الساحة".

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وصرح بأن ثقافة تحرير خرمشهر شكلت انطلاقة لتاسيس "حزب الله" لبنان، وهي التي كبدت إسرائيل هزيمة في جنوب لبنان، لافتا في السياق إلى مواجهة حزب الله لإسرائيل وهروبهم من لبنان عام 2000.

وتابع قائلا: "خلال العام 2000 وبعد الجريمة التي ارتكبها الصهاينة في عام 1982، استطاع أبناء مدرسة الإمام الخميني عبر التآسي بثقافة فتح خرمشهر ورغم امتلاكهم أبسط المعدات، أن يفرضوا الهزيمة على الكيان الصهيوني المدجج بأحدث الأسلحة في 25 مايو 2000 وأرغموه على الفرار من جنوب لبنان وليس الانسحاب".

وصرح قائد فيلق القدس بأن تحرير خرمشهر شكل أمرا في غاية العظمة، مؤكدا أن هذا الانتصار لا ينحصر في تحرير الأرض فحسب وإنما شكل إنجازا مبهرا على صعيد العالم أجمع.

وعلى صعيد آخر، أعرب القيادي في محور المقاومة عن انتقاده للدول التي تعول على الأمريكان في حل مشاكلها، مبينا أنها تتجاهل الظروف السيئة التي تعيشها من جراء التعاطي مع أمريكا وإسرائيل.

وختم العميد قاآني بالقول إن إيران ورغم كافة الضغوط التي تمر بها اليوم، قاومت الولايات المتحدة ودافعت عن كرامتها وأصبحت أنموذجا يحتذى به من العزة لسائر الدول.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية