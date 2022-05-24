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استطلاع: أردوغان سيخسر أمام مرشح المعارضة في الانتخابات القادمة

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استطلاع: أردوغان سيخسر أمام مرشح المعارضة في الانتخابات القادمة
Globallookpress الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتخلف عن مرشح أحزاب المعارضة المرتقب بـ 7.8 نقاط.

وأجرت مؤسسة "يويلام" للأبحاث استطلاعا خلال شهر مايو الجاري، طرحت فيه على المشاركين السؤال التالي: "إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى الأحد المقبل، فهل ستصوت للرئيس رجب طيب أردوغان أم لمرشح المعارضة؟".

34 في المئة من المستطلعين فقط، قالوا إنهم سيصوتون لأردوغان، بينما قال 51.8 في المئة إنهم يفضلون مرشح المعارضة.

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وبلغت نسبة الذين لم يحسموا أمرهم 6.8 في المئة، أما نسبة الذين قالوا إنهم سيقاطعون الانتخابات فبلغت 7.4 في المئة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية مقررة في يونيو عام 2023، ومن المرتقب أن تعلن الأحزاب المعارضة الستة في البلاد مرشحا واحدا مشتركا لخوضها.

المصدر: "زمان" التركية

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