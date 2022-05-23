زيلينسكي يكشف عن "خطة ب" لدى كييف في حال موته

قال رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، إن كييف لديها "خطة ب" في حالة وفاة أي من قادة البلاد، بما في ذلك رئيس الدولة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "آر بي كا" عن زيلينسكي، فإن سلطات البلاد مستعدة لاتخاذ إجراءات في حالة حدوث مثل هذا التطور في الأحداث. "وفقا لتشريعاتنا، هناك من يحكم الدولة. كنا مستعدين ومنفصلين.. أنا ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان".

وأشار إلى أن أوكرانيا جمهورية برلمانية رئاسية. وقال: "لقد فهمنا أنه إذا كانت هناك هذه الخسارة أو تلك، فسنكون مستعدين لهذه العملية"، مشيرا إلى أن كييف قسمت مجلس الوزراء إلى جزأين، هما بديلان، بحيث "يمكن حماية الدولة حتى من مثل هذه النتائج."

وفي مارس، زعم مكتب زيلينسكي أنه تعرض لأكثر من 10 محاولات إغتيال. وقال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس، إن مكتب الرئيس توصل إلى الاستنتاجات على أساس حقيقة أنهم يتلقون باستمرار تقارير عن مجموعات تخريب واستطلاع تحاول اختراق الحي الحكومي في كييف.

المصدر: آر بي كا