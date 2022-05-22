ظاهرة غير مسبوقة.. رئيس وزراء بولندا "يحسد" النرويج على أرباحها من الغاز ويدعو إلى تقاسمها

حث رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي النرويج على ضرورة تقاسم أرباح صادرات النفط والغاز مع أوكرانيا.

وقال في تصريح صحفي اليوم الأحد: "أرباح النرويج الإضافية من النفط والغاز ستتجاوز مائة مليار يورو".

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وأضاف "أصدقائي النرويجيين الأعزاء، هذا ليس عدلا". على النرويج أن "تشارك على الفور" أرباحها من بيع النفط والغاز، وتقييم الحصول على أرباح إضافية من موارد الطاقة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

المصدر: نوفوستي