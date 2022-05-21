بريطانيا.. إصابة 5 أشخاص في انهيار منصة أثناء بروفة استعراض عسكري تحضيرا لعيد ميلاد الملكة

أفادت وسائل إعلام بريطانية يوم السبت بأنه تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى بعد انهيار أقسام من منصات المتفرجين خلال بروفة "قوات اللون" (Trooping the Colour) في وسط لندن.

وقالت خدمة الإسعاف في لندن إن خمسة أشخاص عولجوا من إصابات أعقبت الحادث الذي وقع في طريق هورس غاردز رود صباح السبت.

وحضر العشرات لمشاهدة الحدث، وهو استعراض قبل الحدث الكامل في 2 يونيو للاحتفال بيوبيل الملكة.

وقبل الساعة 11 صباحا انحرف أحد الأجنحة عن مكانه، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح.

وبعد وقت قصير، انهار جزء من منصة أخرى وأصيب شخصان آخران، تم نقل أحدهما إلى المستشفى.

وساعدت خدمات الطوارئ الجرحى وأخلت المدرج قبل قطع العرض وإخلاء المنطقة بأكملها.

قوات اللون

وقوات اللون (Trooping the Colour) هو حفل يؤديه أفواج من الجيش البريطاني وجيوش الكومنولث، وكان تقليدا لأفواج المشاة البريطانية منذ القرن السابع عشر، على الرغم من أن جذوره تعود إلى ما قبل ذلك بكثير.

من جهة أخرى وعلى الرغم من أن 21 أبريل هو اليوم الذي ولدت فيه الملكة، إلا أنه ليس عيد ميلادها الوحيد، إذ تقيم الملكة أيضا احتفالا رسميا بعيد ميلادها في يوم السبت الثاني من شهر يونيو.

ويتم الاحتفال بعيد ميلاد الملكة الرسمي كل عام من خلال عرض عسكري كبير يعرف باسم Trooping the Color، وهذا العام، سيقام العرض يوم الخميس 2 يونيو بالتزامن مع اليوبيل البلاتيني للملكة.

A bit of Pomp and pageantry at Horse Guards Parade, watching the rehearsal for the trooping of the colour. pic.twitter.com/00bZUJ21l1 — Karen wheeler (@WheelerLive) May 21, 2022

المصدر: وسائل إعلام بريطانية