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تقرير: وزير الخارجية التركي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

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تقرير: وزير الخارجية التركي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
AP
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أفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية بأن ​وزير الخارجية التركي​ ​مولود تشاووش أوغلو​ سيزور ​إسرائيل​ الأسبوع المقبل لبحث عودة سفراء البلدين بعد الأزمة السياسية بين الجانبين.

وحسب التقرير فإنه تشاووش أوغلو يخطط لزيارة الحرم القدسي، مشيرا إلى أن "زيارة هذا الموقع الحساس في البلدة القديمة بالقدس أثار بعض التوترات بين أنقرة وتل أبيب".

وكشف مصدر مطلع على تفاصيل الزيارة أن "الوزير التركي يخطط للذهاب إلى الموقع دون أن يرافقه أي إسرائيلي، مما أثار جدلا بين جهاز الأمن الداخلي حول البروتوكول الأمني ​​لزيارته".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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