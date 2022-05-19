دونيتسك.. المسلحون الأوكرانيون يقصفون بلدة ياسنوفاتايا بالصواريخ

قصف المسلحون الأوكرانيون منطقة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية مرتين خلال ساعة واحدة، وقاموا بإطلاق ثمانية صواريخ غراد من راجمة بي إم-21 على البلدة.

ووفقا لتقارير مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار: "تم تسجيل إطلاق نار من التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في اتجاه: في الساعة 20.00 (بتوقيت موسكو) على منطقة أفدييفكا وبلدة ياسينوفاتايا: أطلقت خمسة صواريخ من بي إم-21 "غراد"؛ 20.55 - على منطقة أفدييفكا وبلدة ياسينوفاتايا: أطلقت ثلاثة صواريخ من بي إم-21 غراد".

وتقع بلدة ياسينوفاتايا على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال دونيتسك، وتضم أكبر محطة سكك حديد في الاتحاد السوفياتي السابق. وإلى الغرب من المدينة، التي تسيطر عليها جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014، في اتجاه أفدييفكا، كان هناك خط تماس مع المواقع القتالية للقوات الأوكرانية منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

المصدر: نوفوستي