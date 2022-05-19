صحيفة تركية: تشاووش أوغلو رفع صوته بشدة على نظيرته السويدية وانتقد سياستها "النسوية"

نقلت صحيفة "زمان" التركية عن مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، "رفع صوته بشدة على نظيرته السويدية، آن ليندي، وانتقد سياستها النسوية".

وحسب الصحيفة، وقع الحادث في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عقدت في برلين في نهاية الأسبوع في ألمانيا.

وقالت الصحيفة إن تشاووش أوغلو لم يكتف بطرح شروط تركية لقبول عروض العضوية فحسب، بل "رفع صوته" أيضا على نظيرته السويدية.

ووصف ثلاثة دبلوماسيين في حلف "الناتو" هذه اللحظات بين أوغلو وليندي بأنها "محرجة" وفق المصدر ذاته.

وقال دبلوماسي آخر في حلف شمال الأطلسي، معلقا على الأجواء المتوترة في وزارة الخارجية الألمانية في برلين: "لقد كانت لحظة تاريخية بالنسبة لنا، وقال تشاووش أوغلو إنه غير مرتاح لسياسة ليندي النسوية".

وأضاف الدبلوماسي، الذي تحدث وفق "زمان" شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، "كنا نحاول فهم ما يريده زميلنا التركي، أي ما يريده حقا. كان الأمر محرجا".

وتقول تركيا إنها ترفض انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو" باعتبارهما داعمتين لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية