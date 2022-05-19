بايدن: فنلندا والسويد تنسجمان مع كافة متطلبات الناتو

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قناعته التامة بأن السويد وفنلندا الراغبتين في الانضمام إلى حلف الناتو تنسجمان مع كافة المعايير المطلوبة لمنحهما العضوية فيه.

وأبدى بايدن مرة أخرى، خلال استقباله في البيت الأبيض اليوم الخميس الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون، "دعم الولايات المتحدة القوي" لتقديم الدولتين الاسكندنافيتين طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ووصف السويد وفنلندا بأنهما "ديمقراطيتان عظيمتان وشريكان وثيقان تتمتعان بكفاءات عالية" ورحب بقرارهما الانضمام إلى "أقوى حلف دفاعي في تاريخ العالم"، مؤكدا أن هاتين الدولتين تحظيان بمؤسسات ديمقراطية واقتصاد وقوات مسلحة قوية، بالإضافة إلى "وعي أخلاقي قوي".

وقال الرئيس الأمريكي: "تمارس دولتان فخورتان مستقلتان حقهما السياسي الذي تحظى به جميع الدول لتقرير الأمن الخاص بهما".

وتابع: "إنهما تمتثلان لكافة متطلبات الناتو وأكثر من ذلك. وسيعزز انضمام عضوين جديدين إلى الناتو في أقصى الشمال أمن حلفنا".

Pres. Biden expresses endorsement for Finland's and Sweden's application to join NATO: "I'm proud to welcome and offer the strong support of the United States for the applications of two great democracies." https://t.co/5atM4Hs2JTpic.twitter.com/c8eGowCy7p — ABC News (@ABC) May 19, 2022

وقدمت فنلندا والسويد طلبا للانضمام إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأعربت تركيا عن معارضتها لمنح ستوكهولم وهلسنكي العضوية في الحلف، محملة إياهما المسؤولية عن دعم "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.

المصدر: RT