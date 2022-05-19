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لافروف يناقش هاتفيا مع عبد اللهيان أفق استئناف اتفاق إيران النووي والنزاع في أوكرانيا

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لافروف يناقش هاتفيا مع عبد اللهيان أفق استئناف اتفاق إيران النووي والنزاع في أوكرانيا
AP Mikhail Dzhaparidze
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ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان طيفا من الملفات الدولية الملحة، منها المباحثات بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف وعبد اللهيان، خلال المكالمة التي جرت بينهما اليوم الخميس بمبادرة من الجانب الإيراني، ركزا على "المسائل الرئيسية بالنسبة للعلاقات الثنائية وكذلك أفق العودة إلى التطبيق الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي" (الاسم الرسمي للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران ومجموعة 5+1).

كما تبادل الوزيران الآراء، وفقا للبيان الروسي، بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الملحة، منها مستجدات الوضع في أوكرانيا حيث تواصل موسكو عمليتها العسكرية.

المصدر: RT

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