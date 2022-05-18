"بوليتيكو": واشنطن تماطل بتزويد كييف براجمات صواريخ دقيقة خوفا من استخدامها ضد أراض روسية

نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر، قولها إن كييف تطلب منذ أشهر من واشنطن راجمات صواريخ دقيقة من طراز M270، إلا أن واشنطن لا تستعجل الموافقة، خوفا من تصعيد وإطالة أمد الصراع الأوكراني.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن ممثلي كييف مؤخرا "أصيبوا بخيبة أمل متزايدة لأن إدارة جو بايدن تقاوم نقل أنظمة الصواريخ بعيدة المدى"، مشيرين إلى أن هذه الأسلحة، من وجهة نظر أوكرانيا، لها أهمية حاسمة في سياق الأعمال القتالية في دونباس.

وتقول المصادر: "لقد طلب المسؤولون في الحكومة الأوكرانية من الولايات المتحدة تزويدهم براجمات الصواريخ الدقيقة على مدار ثلاثة أشهر". في الوقت نفسه، أشاروا إلى مخاوف من جانب البيت الأبيض من إمكانية استخدام هذه الأنظمة لتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، مما سيؤدي إلى "توسيع وإطالة أمد الصراع مع أوكرانيا".

وقال مصدر آخر إن توريد مثل هذه الأسلحة هو قيد "مناقشة نشطة". لكنه أشار إلى أنه لا يوجد إطار زمني للتوصل إلى اتفاق محتمل بشأن هذه المسألة حتى الآن.

المصدر: بوليتيكو