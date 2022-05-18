تركيا: ينبغي تبديد مخاوفنا من انضمام السويد وفنلندا للناتو

قال وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة تتفهم المخاوف الأمنية للسويد وفنلندا إزاء قرارهما في الانضمام لحلف الناتو، إلا أنه ينبغي تبديد مخاوف أنقرة أيضا.

وجاء ذلك في كلمة خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء في مقر الأمم المتحدة.

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وحول قرار انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، لفت إلى أن تركيا تدعم سياسة الباب المفتوح للناتو، إلا أنها تمتلك مخاوف مشروعة بخصوص هذين البلدين.

وأردف: "البلدان يدعمان التنظيمات الإرهابية، لقد كشفنا عن مخاوفنا بشكل واضح، تحدثت مع نظيري من هذين البلدين في برلين، نتفهم مخاوفهم الأمنية، لكن ينبغي تبديد مخاوف تركيا أيضًا".

وأوضح وزير الخارجية التركية أنه سيتناول مع بلينكن سبل حل الخلافات عن طريق الحوار والدبلوماسية.

وأضاف أن تركيا تهدف لرفع حجم التجارة مع الولايات المتحدة إلى 100 مليار دولار.

وفيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، أفاد تشاووش أوغلو بأن العملية الروسية "أظهرت مرة أخرى أنه يجب على تركيا والولايات المتحدة القيام بتعاون أفضل بصفتهما صديقين وحليفين".

وأعلنت تركيا والولايات المتحدة في بيان مشترك عزمهما على العمل معا عن كثب في مواجهة التحديات الجيوسياسية الحالية.

تركيا: ينبغي تبديد مخاوفنا من انضمام السويد وفنلندا للناتوhttps://t.co/FKvxE8kzVHpic.twitter.com/ve4Hgl9gPc — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) May 18, 2022

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إن بلاده وتركيا وكافة الحلفاء أبدوا دعمهم لأوكرانيا.

وجاء ذلك في تصريح صحفي مقتضب الأربعاء، قبيل لقائه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وأشار إلى أن السويد وفنلندا تقدمتا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قائلا:" إنها عملية وسنديرها كحلفاء وشركاء".

وأضاف: "الولايات المتحدة وتركيا وجميع الحلفاء قدموا دعمهم لأوكرانيا بكل عزم، ونريد انتهاء العملية العسكرية الروسية".

وأردف قائلا: "ممتنون حيال تضامن تركيا وتضامننا في هذه الفترة".

ولفت إلى أنه سيبحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والأمن الغذائي العالمي وقضايا إقليمية ودولية أخرى.

المصدر: موقع "يني شفق" التركي