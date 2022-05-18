أردوغان: سنبني مساكن لمليون شخص في سوريا.. والحديث عن اللاجئين "خطة قذرة"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستبني مساكن في المناطق التي تسيطر عليها بشمال سوريا، تستوعب مليون شخص، واصفا الانتقادات حول اللاجئين بأنها "خطة قذرة".

جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه (العدالة والتنمية) في البرلمان، تناولت آخر التطورات السياسية.

وذكر موقع قناة "رووداو" الكردية أن أردوغان وفيما يخص قضية المهاجرين واللاجئين، كرّر أنه "لن يعيد أي شخص قسرا"، ووصف مناقشة موضوع اللاجئين بأنها جزء من "خطة قذرة". (في إشارة إلى الانتقادات التي وجهت لحكومته حول أنها تنوي "طرد" اللاجئين السوريين، وذلك بعد تصريح له قال فيه إن حكومته ستعيد مليون لاجئ سوري لبلادهم طواعية).

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وأكد أردوغان أن حكومته تبني 13 وحدة سكنية في الشمال السوري تستوعب مليون شخص، وأوضح أنها "أنهت جزءا كبيرا" من البناء.

وكان الرئيس التركي، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن تركيا تعد مشروعا سينفذ في 13 منطقة بمساعدة المنظمات التركية والدولية، وأوضح أن الحكومة ستبني 100 الف منزل في إدلب ومشاريع أخرى مماثلة في 13 منطقة منها إعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض.

المصدر: موقع قناة "رووداو"