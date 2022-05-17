تصريحات لرئيس الوزراء اليوناني من واشنطن موجهة لتركيا

كرر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في خطاب له أمام الكونغرس الأمريكي مزاعم بلاده بشأن بعض القضايا المتعلقة بتركيا.

وأعرب ميتسوتاكيس في خطابه عن سعادته لتواجده في واشنطن بمناسبة الذكرى السنوية الـ 201 لإقامة العلاقات الأمريكية اليونانية.

وأفاد بأن العلاقات بين الولايات المتحدة واليونان تأخذ شكلها من خلال الدفاع والاقتصاد والتجارة.

كما أشاد بالتواجد العسكري الأمريكي في الجزر اليونانية.

وأضاف أن بلاده "لن تقبل أبدا بحل الدولتين في جزيرة قبرص"، وزعم أن تركيا "انتهكت الأجواء اليونانية"، دون أن يذكر اسمها صراحة.

وطالب ميتسوتاكيس، الكونغرس الأمريكي أن يأخذوا بعين الاعتبار الوضع في شرق البحر المتوسط، فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة المحتملة لتركيا.

المصدر: الأناضول