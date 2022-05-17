ملكة بريطانيا تفتتح خط قطار باسمها في لندن (صورة + فيديو)

ظهرت الملكة إليزابيث الثانية التي كانت مشاركاتها العامة محدودة lمؤخرا بسبب مشاكل صحية، بشكل مفاجئ الثلاثاء في حفل بمناسبة الانتهاء من خط قطار لندن الذي طال انتظاره وسمي باسمها.

وكانت الملكة ترتدي معطفا أصفر وتضع قبعة على رأسها وتستخدم عصا للمشي.

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وانضم إليها ابنها الأصغر إدوارد ورئيس الوزراء بوريس جونسون عندما كشفت النقاب عن لوحة في محطة بادينغتون.

وهذا أحدث ظهور علني للملكة البالغة من العمر 96 عاما والتي، على الرغم من غيابها عن افتتاح البرلمان لأول مرة منذ ما يقرب من ستة عقود الأسبوع الماضي بسبب ما يسميه قصر باكنغهام "مشكلات عرضية تتعلق بالحركة"، فقد حضرت مرتين عرضا للخيول في مقر إقامتها في قلعة وندسور في الأيام الأخيرة.

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام "في تطور سعيد، تشارك جلالة الملكة في حدث اليوم بمناسبة اكتمال خط إليزابيث".

وكان من المقرر في الأصل افتتاح مشروع السكك الحديدية الذي تبلغ تكلفته 24 مليار دولار في ديسمبر 2018، ولكن تم تأخيره مرارا وتكرارا بسبب مشكلات تتعلق باختبار السلامة وأنظمة الإشارات، حتى قبل ظهور الجائحة.

وسيربط "خط إليزابيث" الوجهات الواقعة غربي لندن، بما في ذلك مطار هيثرو ومطار ريدينغ مع شينفيلد في الشرق، وسيُفتح للجمهور في 24 مايو.

وقال جونسون إنه "من الرائع" رؤية الملكة تفتح خط القطار، وهي في "حالة جيدة".

La Presse - Visite surprise d’Élisabeth II pour inaugurer une ligne de métro portant son nom https://t.co/WWlYKKtwudpic.twitter.com/DyriwaZQSd — Afropages (@Afropages) May 17, 2022

المصدر: أ ف ب